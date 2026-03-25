Eyüpsultan\'da Trafik Tartışması: Tehdit ve Ceza

EYÜPSULTAN'da trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan inerek tehditte bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilere toplam 360 bin lira idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde, trafikte 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışmanın ardından bir sürücünün aracından inerek diğer sürücü ve ailesini tehdit ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sürücü Y.M. ile yanında bulunan S.B. olduğu tespit edildi. 20 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü. Haklarında 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden işlem yapılan şüphelilere toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü Y.M.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM'

Tartışma anı araç içi kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önünü kesen sürücünün yanındakilerle birlikte araçtan indiği, diğer sürücüyü 'Ailen olmasaydı seni mermi manyağı yapardım' diyerek tehdit ettiği duyuldu. Otomobilde bulunan bir kadının ise yakını olan sürücüye 'Böyle erkeklik mi olur, arabanın plakasını alırsa görürsün' dediği duyuluyor.