Eyüpsultan'da Trafik Tartışması: Tehdit ve Ceza
Eyüpsultan'da Trafik Tartışması: Tehdit ve Ceza

25.03.2026 14:59
İki kişi trafikte yol verme nedeniyle sürücüyü tehdit etti, 360 bin lira ceza kesildi.

EYÜPSULTAN'da trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan inerek tehditte bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilere toplam 360 bin lira idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde, trafikte 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışmanın ardından bir sürücünün aracından inerek diğer sürücü ve ailesini tehdit ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sürücü Y.M. ile yanında bulunan S.B. olduğu tespit edildi. 20 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü. Haklarında 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden işlem yapılan şüphelilere toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü Y.M.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM'

Tartışma anı araç içi kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önünü kesen sürücünün yanındakilerle birlikte araçtan indiği, diğer sürücüyü 'Ailen olmasaydı seni mermi manyağı yapardım' diyerek tehdit ettiği duyuldu. Otomobilde bulunan bir kadının ise yakını olan sürücüye 'Böyle erkeklik mi olur, arabanın plakasını alırsa görürsün' dediği duyuluyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Güvenlik, Trafik, Güncel, Suç

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
