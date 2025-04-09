Eyüpsultan'da Yeni Çocuk Etkinlik Merkezi İnşaatına Başlandı

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in "Her mahalleye en az bir Çocuk Etkinlik Merkezi" hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Yeşilpınar Çocuk Etkinlik Merkezi'nin temel kazımına başlandı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından okul öncesi eğitimde kaliteyi artırmak, çalışan ailelerin günlük hayatını kolaylaştırmak ve Eyüpsultan'ın eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçenin birçok farklı mahallesinde Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin (ÇEM) yapımına başlandı. İlçede yapımı planlanan 9 çocuk etkinlik merkeziyle birlikte toplam 10 merkez, çocukların ve ailelerin hizmetinde olacak. Çocuk Etkinlik Merkezleri'nden 4 tanesinde çalışmalar tamamlanıp ön kayıtlar alınırken, 3 tanesinin de yapımı devam ediyor. Yapılacak merkezler arasında yer alan Yeşilpınar Bölge Parkı'nda inşa edilecek olan Çocuk Etkinlik Merkezi'nin ise temeli kazılmaya başlandı.

Merkez zemin, bodrum kat ve 2 normal kattan oluşacak

Taban alanı 174 metrekare olan Yeşilpınar Çocuk Etkinlik Merkezi, toplamda 776,6 metrekare inşaat alanına sahip. İnşa çalışmaları kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak merkez, zemin, bodrum kat ve 2 normal kattan oluşacak. Tamamlandığında 370 metrekarelik çocuk oyun ve etkinlik alanı ile 5 dersliğe sahip olacak merkezde 110 öğrenci etkinliklere katılabilecek.