Eyüpsultan'da Yokuşta Kaza
Eyüpsultan'da Yokuşta Kaza

27.05.2026 13:58
Yokuş aşağı inen otomobil, park halindeki araca çarptı; toplamda 3 araç zarar gördü.

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobilin park halindeki bir araca çarptığı ve toplam 3 aracın hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki araca çarptı.

Kaza sonucu 3 otomobilde hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araca çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

