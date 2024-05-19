Eyüpsultan'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Eyüpsultan\'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Eyüpsultan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya alkollü olduğu belirlenen bir otomobil sürücüsünün neden olduğu bildirildi.

19.05.2024 12:43
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Eyüpsultan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde Edirne istikametinde seyreden Mevlüt Öztabur idaresindeki otomobile, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil arkadan çarptı.

Özbatur'un kullandığı otomobil bariyere savrulurken, aynı istikamette seyreden başka bir otomobil de bu araca yandan çaptı.

Kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri otoyolun iki şeridini trafiğe kapattı. İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.

Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Mevlüt Özbatur, "Sultangazi yönüne doğru orta şeritte ilerliyordum. Bir anda arkadan çok şiddetli bir şekilde araç çarptı. Benim aracım dönmeye başladı. O anda başka bir araç bana yandan vurdu. Biz yaklaşık 300-400 metre dönerek, bariyerlere çarptık. Bana vuran arkadaş yüzde 20 alkollüydü. Araçta ben, eşim arkadaşım vardı. Emniyet kemerimiz takılıydı. O yüzden kazayı ufak çaplı sıyrıklarla atlattık." dedi.

Yapılan kontrolde kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün 1,20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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