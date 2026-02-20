Eyüpsultan Devlet Hastanesi GETAT Kliniği törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Eyüpsultan Devlet Hastanesi GETAT Kliniği törenle hizmete açıldı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi GETAT Kliniği törenle hizmete açıldı
20.02.2026 13:39
Eyüpsultan Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği'nin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem yeni hastanelerin yapıldığını hem de eski hastanelerin yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi.

Vali Gül, yeni yapılan hastanelerin hem depreme dayanıklı hem de daha büyük ve konforlu olduğunu ifade etti.

İstanbul'da birçok yeni hastanenin yapımının devam ettiğini belirten Gül, Sancaktepe'de yapılan yeni şehir hastanesinin dünyanın sayılı hastanelerinden biri olacağını anlattı.

Hayırseverlerin sağlık tesislerine katkısına önem verdiklerine dikkati çeken Gül, bugün hizmete açılan klinikte de hayırseverlerin katkılarının olduğunu vurguladı.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir noktaya geldiğini kaydetti.

İstanbul'da vatandaşlara gece gündüz demeden hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Güner, bugün hizmete açılan kliniğin de sağlık hizmeti için açıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından hayırseverler Gamze Odabaşı Erişir, Yavuz Kul ve Murat Bayburtlu'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından klinik, vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

