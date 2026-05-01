Eyüp\'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı, \'Terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin\' demiş

01.05.2026 16:37  Güncelleme: 16:38
'OĞLUM DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ'

Mersin'in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşüp öldüğü öne sürülen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin Necmettin Ulaş'ın tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması sırasında, aile yakınları ve müşteki avukatları adliye önünde bir araya geldi. Oğlunun darbedilerek öldürüldüğünü iddia eden Güllü Can, "Ben olayda oğlumun kafasında beyaz tozlar bulunduğunu, darp sonucu öldürüldüğünü söyledim. Olayla ilgili detaylı araştırmaların yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Gurbet Bilbay da Eyüp Can'ın cinayete kurban gittiğini söyledi. Olayın bir ihmal sonucu meydana gelmediğini savunan Bilbay, "Sanık sürekli 'Ay ışığı vardı, görmedim, zifiri karanlıktı' gibi çelişkili ifadelerde bulundu. Eyüp Can'ın nasihat etmek için koştuğunu, poşeti attığını, terlikleri attığını söyledi ve kendisini yakaladığı zaman kendisine sarılacağını, okşayacağını hatta nasihat edeceğini söyledi. Zaten bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Bu olay kesinlikle ihmali değil bir kasten adam öldürme" dedi.

PASAJDA GECE VE GÜNDÜZ KEŞİF YAPILDI

Öte yandan duruşmanın ardından mahkeme heyeti olayın yaşandığı pasaja geldi. Pasajda incelemelerde bulunan heyet gerekli çalışmaları yaptıktan sonra ayrıldı. Heyetin gece 03.00 sıralarında tekrar pasaja gelerek ikinci keşfi de gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

