Eyyübiye'de Çocuk Damdan Düştü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evinin damından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Keskin Mahallesinde evinin damına çıkan A.A. (14), dengesini kaybederek yaklaşık zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.A. yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
