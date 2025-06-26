Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Iraklı Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı.
Yusuf ve Muhammed Rawe, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. M.K. ise gözaltına alındı.
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