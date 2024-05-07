Ezgi Apartmanı Davası: Nurgül Göksu'nun Sosyal Medya Hesapları Askıya Alındı - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davası: Nurgül Göksu'nun Sosyal Medya Hesapları Askıya Alındı

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Ezgi Apartmanı davasında adalet mücadelesi veren Nurgül Göksu, sosyal medya hesaplarının askıya alındığını açıkladı. Göksu, çocuklarının ölümüne sebep olanların bulunması ve yargılanması için mücadelesine devam edeceğini belirtti.

07.05.2024 15:34
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ezgi Apartmanı davasına dair sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşım yapan Nurgül Göksu, hesaplarının askıya alındığını söyleyerek, "Adalet yerini buluncaya kadar mücadele devam edeceğim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanlar bulunacak ve yargılanacak demiştim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. İstediklerini yapabilirler, beni susturamayacaklar" dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, oğlunun eşini ve 6 aylık torununu kaybeden anne Nurgül Göksu, depremin ilk gününden bu yana adalet mücadelesi veriyor.

Ezgi Apartmanı davasına ilişkin, sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşım yapan ve paylaşımlarıyla gündem olan Nurgül Göksu, binanın enkazında 12 gün boyunca "delil nöbeti" tutarak kesilen kolonun yerini tespit etmişti.

"ADALET YERİNİ BULUNCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ezgi Apartmanı davasında, 2'si tutuklu, 1'i tutuksuz, 2'si firari, toplam 5 sanığın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde devam edilmiş ve sanıklar hakkındaki kırmızı bülten talepleri reddedilmişti. Karar tepkilere yol açarken, Nurgül Göksu ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, X hesabının dün askıya alındığını kaydetti. Göksu, Instagram hesaplarının ise geçtiğimiz mart ve nisan aylarında askıya alındığını söyledi.

Nurgül Göksu şunları anlattı:

"6 Şubat depremlerinde evlatlarımı kaybettikten sonra Instagram ve X'te hesap açtım. Bir şekilde sosyal medyadan sesimi duyurmaya çalışıyordum. Paylaşımlarım kesinlikle şiddet ve hakaret içerikli paylaşımlar değildi. Önce Instagram'da açtığım hesabımda depremde kaybettiğim çocuklarımın fotoğraflarına telif gönderdiler, sonra hesabımı askıya aldırdılar. Şimdi ise X'teki hesabımı askıya aldırdılar. Burada sadece ben depremde kaybettiğim çocuklarımın fotoğraflarını ve hukuki süreçleri paylaşıyorum. Adalet yerini buluncaya kadar mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarıma söz vermiştim, 'sizin ölümünüze sebep olanlar bulunacak ve yargılanacak' demiştim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. İstediklerini yapabilirler beni susturamayacaklar."

Ezgi Apartmanı Davası: Nurgül Göksu\'nun Sosyal Medya Hesapları Askıya Alındı
Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Göksu, Deprem, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı Davası: Nurgül Göksu'nun Sosyal Medya Hesapları Askıya Alındı - Son Dakika

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