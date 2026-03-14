Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanık Tutuklandı
Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanık Tutuklandı

14.03.2026 21:14
Kahramanmaraş'taki depremlerde ölüme sebep olan Ezgi Apartmanı davasında aranan sanık yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada aranan ve Muğla'da yakalanan firari sanık tutuklandı.

Ezgi Apartmanı davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iç mimar Ertan Danacı'nın Ortaca ilçesinde bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan iki özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 8 aydır firari durumda olduğu belirlenen Danacı, saklandığı adreste yakalandı.

Kahramanmaraş'a getirilen Ertan Danacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık fenni mesul M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 ay kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanık Tutuklandı - Son Dakika

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
SON DAKİKA: Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanık Tutuklandı - Son Dakika
