Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde nöbet tepkisi - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde nöbet tepkisi

Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde nöbet tepkisi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simge davalarından Ezgi Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliyesine tepkiler sürüyor. Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Adalet Bakanlığı önünde kararı protesto etti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşene kadar her gün nöbet tutacağını söyledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simge davalarından Ezgi Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Adalet Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle kararı protesto etti. Mütalaadaki "olası kast" talebine rağmen sanıklar hakkında 8 yıl ceza verilerek tahliye kararı çıkmasını kabul etmediklerini belirten Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşene kadar bakanlık önünde nöbet tutacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında çıkan kararı Adalet Bakanlığı önünde protesto etti.

Ezgi Apartmanında bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını gösteren Kaya; "Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?, Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı? 6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek?" yazılı döviz taşıdı.

Döne Kaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kaya, "Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istedim. Kendisi şehir dışında olduğu için görüşemedim. Ancak hakimlerimden Ahmet Can Ezgi adlı hakimle görüştüm. Öncelikle kendi binamı ve kayıplarımı tanıttım. Ardından Ezgi Apartmanı kararını ilettim. Bizzat takip edilmesini istedim çünkü karar hukuka uygun değil. Savcılığın 'olası kast'la mütalaa verdiği bir kararın cezası 8 yıl olamaz dedim. Akın Bey'e ileteceğini söyledi Hakim Bey. ve onun dışında sadece Ezgi Apartmanı değil, diğer davaları da takip ettiğimi ilettim. Kendisiyle onlarla da ilgili görüşmek istediğimi söyledim. Bunları da not aldı. Numaramı da verdim. Kendileriyle görüşmek için randevu oluşturmalarını bekliyorum. Oluşturmadıkları takdirde her gün burada nöbet tutacağım ta ki Akın Bey'le görüşene kadar" diye konuştu.

"HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ezgi Apartmanı davasında çıkan kararı hatırlatan Döne Kaya, şunları söyledi:

"Depremden sonra 700 gün küsur firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel sadece 8 yıl ceza aldılar ve kararla birlikte tutuklulukları kaldırıldı. Tüm delillere, bilirkişi raporlarına ve savcılığın mütalaasına rağmen bu insanlara sadece 8 yıl ceza verildi. Ezgi Apartmanı'nda şöyle bir gerçek vardı: Tadilat yapılmıştı, kolon kesilmişti. Annemiz Nurgül Göksu da depremde 8'inci gün evlatlarını çıkarttıktan sonra enkaza müdahale ettirmeyip oradaki kolonun kesildiğine ilişkin savcılık tarafından kayıt tutturdu. Yani delilleriyle dolu dolu bir dosyayken bu dosyaya verilen 8 yıl cezayı kabul etmiyoruz. Bu dosyanın tek kararı 'olası kast'tır. Verdikleri kararın hesabını sormaya devam edeceğiz. Her gün gelip soracağız, gerçekten vicdana ve hukuka uygun mu verilen bu karar diye."

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde nöbet tepkisi - Son Dakika

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