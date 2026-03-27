Ezher Kurumu'ndan İsrail'e Tepki

27.03.2026 21:40
Ezher, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasını provokasyon ve uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasını, "kabul edilemez bir saldırı ve Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" olarak niteledi.

Ezher Kurumundan Aksa'nın kapalı tutulmasının sürdürülmesine dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail, 28 Şubat'tan bu yana tamamen kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınmasını art arda 4. hafta engelledi. Buna, ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırı nedeniyle olağanüstü halde olunmasını gerekçe gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ezher açıklamasının devamında "İşgalcinin (İsrail) Mescid-i Aksa'yı kapatmayı sürdürmesi kabul edilemez ve ahlak dışı. Bu durum, Filistinlilerin ibadetlerini yerine getirme hakkını gasbetmektir. Bu, dünya genelindeki Müslümanların duygularını provoke eden bir eylem ve uluslararası hukukun açık ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İsrail'in "bu düşmanca eylemlerine" karşı uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılarak, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa, tamamen İslam dininin kutsal alanı olarak kalacaktır; işgalcinin burada herhangi bir hakkı yoktur. İşgalcinin zamansal ve mekansal olarak dayatmaya çalıştığı bölme girişimleri ve Filistin Devleti'nin ebedi başkenti Kudüs'ün simgelerini Yahudileştirme planları boşuna çabalardır."

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 22:58:12. #7.13#
