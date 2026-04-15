Ezidiler Çarşema Sor'u Evde Kutladı

Irak'ın Duhok kentinde yaşayan Ezidiler, güvenlik durumu gerekçesiyle bu sene, yeni yıl bayramı "Çarşema Sor" için kutsal saydıkları Laleş'te tören yapmak yerine bayramı evlerinde karşıladı.

Bölgedeki mevcut durumu dikkate alan ve halkın can güvenliğini sağlamak isteyen Ezidi ruhani liderleri yeni yıl bayramı için Laleş Tapınağı'nda herhangi bir dini tören yapılmaması kararı aldı.

Ezidilerin önemli dini günlerinden biri olan Çarşema Sor için Laleş'e gitmeyen cemaat üyeleri dini ritüellerini boyadıkları yumurtalar ve hazırladıkları özel tatlılarla ailecek evlerinde düzenleyerek bayramı kutladı.

Ezidiler her yıl Nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba gününü, "Çarşema Sor" yani yeni yıl bayramı olarak kutluyor.

Bu bayram, Ezidilik inancında dünyanın yaratılışının ve yaşamın başlangıcının simgesi olarak kabul ediliyor.

Çarşema Sor, aynı zamanda baharın gelişi ve yeniden doğuşun da sembolü sayılıyor.