Ezine'de Sağanakta Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

18.02.2026 15:54
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde taşan Menderes Çayı'ndan kaynaklı bir kişi kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Menderes Çayı yakınlarındaki hayvan barınağında mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Bölgede 3 gündür aralıklarla süren sağanak nedeniyle Ezine ilçesindeki Menderes Çayı taştı. Taşan çay nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Güllüce köyü yolu üzerinde hayvan barınağı da yağıştan zarar gördü.

Barınakta bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi'nde görevli kurbağa adamlar ile Ezine Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bota alınan Şahin Avcı, beraberindeki 2 kuzuyla kurtarıldı.

Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte etkili olan yoğun yağışlar neticesinde Ezine ilçesindeki Menderes Çayı'nın debisinin yükselmesiyle su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Taşkın sebebiyle Güllüce yolu mevkisindeki bir hayvan damında mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşın, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi ekiplerince bot marifetiyle kurtarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kontrollerde bölgede herhangi bir hayvan zayiatının bulunmadığı anlaşılmış olup, şu an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. İlgili ekiplerimiz tarafından bölgedeki durum yakından takip edilmekte ve gerekli kontroller titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

