F-16'lar EFES 2026 Tatbikatında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

F-16'lar EFES 2026 Tatbikatında

F-16\'lar EFES 2026 Tatbikatında
10.05.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları, EFES 2026 tatbikatında başarılı bir şekilde görev aldı.

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde bulunan F-16'lar tüm bakımları ve kontrolleri titizlikle yürütülen çalışmaların ardından havalanarak EFES 2026 tatbikatında görev aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda ülkenin askeri unsurlarıyla katıldığı EFES 2026 tatbikatında Türk jetleri de boy gösterdi. Tatbikatta, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan F-16 savaş uçakları aktif rol aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli operasyonel birliklerinden biri olan ve 'Ceylan' sembolüyle tanınan 113'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı pilotlar, görev öncesinde kapsamlı uçuş hazırlıkları gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında görev alacak pilotlar, harekat merkezinde bir araya gelerek uçuş rotaları, hedef koordinatları, görev senaryoları ve olası risk durumlarına ilişkin ayrıntılı planlama yaptı. Hava harekatının başarıyla yapılabilmesi için gerçekleştirilen brifinglerde, görev paylaşımı süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Pilotlar, tatbikatın senaryosuna uygun olarak farklı operasyonel görevler için hazırlık yaptı. Planlama sürecinin ardından yer ekipleri tarafından F-16 savaş uçaklarına mühimmat yüklemeleri yapıldı. Uçaklar daha sonra uzman bakım teknisyenleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından pilotlar uçaklarına geçerek son kontrollerini gerçekleştirdi. Hangarlardan çıkarılan F-16'lar, pist başına doğru ilerleyip geniş güvenlik tedbirleriyle havalanarak tatbikat senaryosunda kendilerine verilen görevleri yerine getirdi.

Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitim, disiplin ve görev etkinliğindeki titizliği dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel F-16'lar EFES 2026 Tatbikatında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:00:22. #7.12#
SON DAKİKA: F-16'lar EFES 2026 Tatbikatında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.