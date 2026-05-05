F-35 Geliştiricisi Türk Bilim İnsanı Öğrencilerle Buluştu

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35 ve B-2 Spirit'in radarlardan gizlenmesini sağlayan "görünmezlik kaplaması" çalışmalarındaki katkılarıyla tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre Kırlıkovalı, Türkiye ziyaretinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde inovasyon ve bilim söyleşilerinin yanı sıra "Bilim Kafe" etkinliklerine katıldı.

Söyleşilerinde kendi mesleki deneyimlerinden yola çıkarak geliştirdiği "fikirden ciroya 10 adım" yaklaşımını paylaşan Kırlıkovalı, öğrenme odaklı bakış açısı kazanmanın önemine işaret etti.

Bireylerin uzun vadeli hedeflerini netleştirmesi gerektiğine vurgu yapan Kırlıkovalı, gözlem, merak, geçmiş-gelecek analizi, doğadan ilham alma, sistematik kayıt tutma, inovasyon, karşıtlıklar analizi, süreç karşılaştırmaları, planlama ve "mutlu tesadüfler" aşamalarından oluşan modelini anlattı.

ABD'de kendi şirketini kurduğunda büyük firmalarla yarışa girdiğini aktaran Kırlıkovalı, "Ben o gün korkak bir tavşan gibi kaçsaydım, bugün burada olmazdım. Korkmak olur, kabul de edilir, orada sorun yok, korkun ama kaçmayın. Rakibin çok kuvvetli olabilir ama sendeki hırs, bilgi ve kararlılık onu yenebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki üniversite gençliğinin yaratıcı, yenilikçi ve girişimci yönünün güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kırlıkovalı, 50 yılı aşkın mesleki birikimiyle geliştirdiği yaklaşımı gençlerle paylaşmayı amaçladığını kaydetti.

Söyleşilerde, gençlerin ilgisi, laboratuvar altyapıları ve yürütülen çalışmaların kendisini memnun ettiğini belirten Kırlıkovalı, "Türkiye'deki üniversite gençliğinin çok daha yaratıcı, yenilikçi, inovatif ve girişimci olmalarını istiyorum. Çünkü Amerika'daki gençliği görüyorum. Onların kaynakları daha bol ve orada artık inovasyon, yenilikçilik yaşı üniversitelere inmiş vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilimi toplumla buluşturma açısından önemli"

Kırlıkovalı, gelecek yıllarda binlerce gencin hem savunma sanayine hem de kendi geliştirdikleri projelerle ekosisteme katılacağını, bu potansiyeli üniversitelerde gördüğünü vurguladı.

YÖK tarafından hayata geçirilen "Bilim Kafe" uygulamasına da değinen Kırlıkovalı, bu modelin bilimi toplumla buluşturma açısından önemli bir işlev gördüğüne işaret etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Albayrakoğlu da söyleşilerin disiplinler arası bir perspektif sunduğunu belirterek, bilim iletişiminin güçlendirilmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunun altını çizdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de söyleşileri ilham verici ve yol gösterici bulduklarını, alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.