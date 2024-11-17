F-4E Phantom II\'nin 50. Yılı Kutlandı

Güncel

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Dursun Alkaya

(ESKİŞEHİR) - Terörle mücadele operasyonları dahil çok sayıda operasyon ve tatbikatta kullanılan F-4E Phantom II uçaklarının Hava Kuvvetleri'nin envanterine girişinin 50'inci yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda özel bir etkinlik yapıldı. F-4E Phantom uçaklarından bir tanesi bugüne özel ay yıldızlı Türk bayrağı renklerine boyandı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operayonları dahil çok sayıda operasyon ile ulusal ve uluslararası tatbikatlarda kullanılan ABD yapımı F-4E Phantom II uçaklarının Hava Kuvvetleri'nin envanterine girişinin 50'inci yılı dolayısıyla, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda etkinlik düzenlendi.

Basından yoğun ilgi

700'ün üzerinde hava fotoğrafçısı ve gazeteci tarafından yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik kapsamında 5 adet F-4E 20 dakikalık özel bir uçuş yaptı. Bugüne özel bir adet F-4E uçağının gövdesi Türk bayrağı ve kuyruğu ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resim ile renklendirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türk bayrağı renklerine boyanan uçakla uçuş yaptı. Uçuşların ardından ilk F4E-Phantom filo komutanı ve 23'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Ergin Celasin uçağa bindi. Ardından Orgeneral Kadıoğlu ve beraberindeki pilotlar üzerinde "F-4E Uçağının 50. Yılı Anısına" yazılı bir drop tankı imzaladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası ile bando konseri sonrası F-4E uçak motorlarının üretildiği alanda statik uçak sergisi yapıldı. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki meydan üzerinde F-4E pasaj geçişinin ardından uçaklar fil yürüyüşü yaptı.

1972 yılında 40 adet F-4E Phantom II uçağı ve bu uçakla ilgili sistemlerin alınmasına karar verilmeseiyle proje çalışmalarına 7 Ağustos 1972'de başlandı ve 14 Ağustos 1972'de Türk ve Amerikan hükümeti askeri temsilcilerinin katılımıyla anlaşma imzalandı. Personel ihtiyacının karşılanması için 1973-1974 yıllarında toplam 101 personel iki grup halinde ABD'ye eğitime gönderildi. İlk grup 20 Şubat 1974, ikinci grup ise 14 Ekim 1974 tarihinde eğitimi tamamlayarak ülkeye döndü. F-4E uçaklarında görevlendirilecek personelin yurt içi eğitimleri için 1974 yılında Eskişehir'de 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde Mobil Training Device Komutanlığı kuruldu.

ABD'den satın alınan F-4E Phantom II uçaklarının ilk ikisi ABD'li pilotlar tarafından 30 Ağustos 1974 tarihinde 1'inci Ana Jet Komutanlığı'na geldi. ABD'nin 1975 yılında başlattığı ambargo nedeniyle 32 adet F-4E uçağı 1975'te Türkiye'ye gelmesi gecikti. 1975'in son aylarında ambargonun kısmen kaldırılmasıyla uçaklar getirildi. Böylelikle 40 adet F-4E Phantom II tedariği projesi tamamlandı. 1976 yılında 8 adet F-4E ve 8 adet RF-4E uçağının alınmasına karar verilerek bu uçakların 1978-1979 yılında teslim alınması programına başlandı.

Terörle mücadele operasyonlarında da kullanıldı

F-4E uçakları, halihazırda dokuz Filo Komutanlığı'nda görev yapıyor. Bugüne kadar Terminatör, Işık Projesi ve Şimşek Projesi kapsamında modernizasyonu ve bakım faaliyetleri tamamlanan F-4E Phantom II uçakları, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarında etkin bir şekilde kullanıldı. Irak'ın kuzeyinde yapılan Kovalama Harekatı (1986), ilk müstakil hava harekatı olan Yavuz Hava Harekatı (1987), Süpürge Harekatı (1991), 1992 Harekatları, Zeli Hava Harekatı (1994), Çelik-1 Harekatı (1995), Atmaca Harekatı (1996), Çekiç Harekatı (1997), Şafak Harekatı (1997), Atakan Süpürge Harekatı (2008), Sincar-Karaçok Dağı Harekatı (2019) ve Pençe Harekatları'nda kullanıldı. F-4E uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı (2016), Barış Pınarı Harekatı (2019), Zeytin Dalı Harekatı (2018) ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda (2020) görev aldı.

Efes Tatbikatı, Anadolu Kartalı Eğitimleri, Arrow Serisi Tatbikatları, Eager Lion Tatbikatı, Tiger Meet 2015 Tatbikatı, TurAz Kartalı Tatbikatı ve Dynamic Mix Tatbikatı, F-4E uçaklarının katıldığı tatbikatlar arasında yer alıyor.