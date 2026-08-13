F16 Uçak Kazasına Dair Yeni Görüntüler
Yalova'da F16'nın kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Yalova 'da eğitim uçuşu sırasında F16 uçağının kaza kırıma uğradığı anlara ait farklı açıdan yeni görüntü ortaya çıktı.
Yiğithan HÜYÜK/ YALOVA,
Kaynak: DHA
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