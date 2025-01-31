FAA'dan Ronald Reagan Havalimanı Raporu - Son Dakika
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FAA'dan Ronald Reagan Havalimanı Raporu

FAA, hava trafik kontrolünde yetersiz personel nedeniyle kaza riskine dikkat çekti.

31.01.2025 02:16
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ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), başkent yakınında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kaza ile ilgili hazırladığı ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı için "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" ifadesini kullandığı belirtildi.

New York Times'in incelediği, FAA'nın kazayla ilgili ön güvenlik raporunda hava trafik kontrol kulesi çalışanlarının sayısına dikkat çekildi.

FAA'nın ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı hakkında "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" değerlendirilmesinin yapıldığı kaydedildi.

CNN'e bilgi veren bir kaynak da kazanın olduğu sırada iki farklı kule pozisyonunda çalışan bir hava trafik kontrolörünün bulunduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu kaynak, hem yerel hem de helikopter trafiğini tek bir kişinin idare ettiği görev kurulumunun alışıldık bir durum olmadığını aktardı.

Bölgedeki helikopterleri yönetmekten sorumlu hava trafik kontrolörünün aynı zamanda pistlere inen ve kalkan uçakları yönlendirmekle de görevlendirildiği, normalde bu sorumlulukların tek bir kişi yerine iki kontrolör arasında paylaştırıldığı ifade edildi.

Trump: "Kule uyarıyı çok geç yaptı"

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FAA'dan Ronald Reagan Havalimanı Raporu - Son Dakika

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