FAA, Trump Helikopteri Olayını Soruşturuyor - Son Dakika
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FAA, Trump Helikopteri Olayını Soruşturuyor

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FAA, Trump'ın helikopterinin kalkışında hava trafiğinin durmaması üzerindeki güvenlik olayı için soruşturma başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), Başkan Donald Trump'ın bulunduğu helikopterin kalkışı sırasında havalimanındaki trafiğin durdurulmamasını "güvenlik olayı" olarak soruşturduğu iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, dün Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Marine One'ın Beyaz Saray'dan kalktığını ancak hava trafik kontrolörlerinin bu sırada yakınlardaki Ronald Reagan Havalimanı'ndaki ticari uçuşları durdurmadığını öne sürdü.

Bu uçuşların durdurulmasının güvenlik protokolü kapsamında gerekli olduğunu vurgulayan kaynaklar, aksi halde FAA'nın, helikopterin diğer hava araçlarından güvenli mesafede olmasının sağlanamayabileceğini değerlendirdiğini bildirdi.

Kaynaklar, FAA'nın Marine One mürettebatı ile Ronald Reagan Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleri arasındaki diyaloğu incelediğini ve bu olayı güvenlik açısından soruşturduğunu ifade etti.

FAA'dan ismi paylaşılmayan sözcü, durumun "ucuz atlatıldığını", Marine One helikopterinin havalandığında ticari hava aracıyla tehlikeli düzeyde yakın uçmadığını belirtti.

Beyaz Saray sözcülerinden Kush Desai de yaptığı açıklamada Marine One uçuşlarını yapan pilotların "dünyadaki en iyi havacılardan olduklarını ve ABD Başkanı Trump'ın bu olay sırasında tehlikede olmadığını" ifade etti.

FAA, 29 Ocak 2025'te Ronald Reagan Havalimanı'nda yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışmasıyla 67 kişinin öldüğü kazanın ardından aynı anda yapılacak uçak ve helikopter uçuşlarının sayısını azaltmıştı.

Başkent Washington'da uçak kazası

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak 2025'te Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarında bulunan havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin yer aldığı askeri helikopter, Potomac Nehri'ne düşmüş, kazada kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Havacılık, Güvenlik, Politika, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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