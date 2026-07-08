Fabrika İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da, yapımı devam eden fabrikanın çatısından düşen işçi Serkan Kurt (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Serkan Kurt, fabrika inşaatının çatısında çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine, adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.