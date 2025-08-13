Fabrikada İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da çalıştığı fabrikada boynuna demir parçası isabet eden işçi hayatını kaybetti.
Sülümenli beldesindeki bir fabrikada çalışan Soner Evran, (34) iş yerinde demir kestiği sırada boynuna demir parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Evran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
