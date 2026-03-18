Fabrikada Patlama: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fabrikada Patlama: 1 Ölü

18.03.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir fabrikada buhar kazanı patladı, 1 işçi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kemik tozu üretimi yapan fabrikada buhar kazanı patladı, ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), saat 15.00 sıralarında kemik tozu fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikadan duman yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikanın buhar kazanında meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan fabrikada, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:02:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.