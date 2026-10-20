Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı - Son Dakika
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Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

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Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat aldığı öne sürülen bir suç yapılanmasına operasyon düzenlendiğini açıkladı. Adana merkezli eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adana’da, kurgu trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerini dolandırdığı iddia edilen suç yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz” mesajı verdi.

76 KAZANIN KURGU OLDUĞU İDDİASI

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği öne sürüldü.

PLANLI İŞ BÖLÜMÜ YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümüyle hareket ettiğine ilişkin bulgular elde edildiği bildirildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

77 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

“SUÇTAN KAZANÇ SAĞLAYANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR”

Bakan Gürlek, ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklaması şöyle:

“Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz!

Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi.

İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.

Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!”

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