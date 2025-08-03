ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi. AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Fabrikadaki Patlamada Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi - Son Dakika
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