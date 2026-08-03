Fadime Uysal'dan Kadın Girişimciliğe Örnek - Son Dakika
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Fadime Uysal'dan Kadın Girişimciliğe Örnek

Fadime Uysal\'dan Kadın Girişimciliğe Örnek
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Konya'da Fadime Uysal, domates serası kurarak kadın girişimciliğine örnek oluyor.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde kurduğu serada ilk domates hasadını gerçekleştiren Fadime Uysal, önümüzdeki yıl üretim kapasitesini artırarak başkalarına da örnek olmak istiyor.

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Uysal, 13 yıl yaşadığı Antalya'da eşinin yaptığı muz ve tropikal meyve üretimine destek verdi.

Kendi serasını kurma hayalini gerçekleştiren Uysal, Habiller Mahallesi'nde 2 dönüm arazi üzerine kurduğu serada domates üretimine başladı.

Serasını büyütmeyi hedefliyor

Uysal, AA muhabirine, yoğun iş temposu içinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hasada başladıklarını, şu anda 20 ton domates topladıklarını anlatan Uysal, sezon sonunda 60 ton ürün elde etmeyi beklediklerini dile getirdi.

Uysal, emeklerinin karşılığını hızlı şekilde almaya başladığını belirterek, "Çok güzel bir duygu. Bütün kadın arkadaşlarıma öneriyorum. Hepsinin benim gibi dimdik ayakta durup işlerinin patronu olmasını istiyorum. Herkes hedefinin peşinde olsun. Ben hayallerimin peşinde koşuyorum ve hayallerime ulaştım." diye konuştu.

Bu yıl 2 dönüm arazi üzerine kurduğu serasının alanını gelecek yıl 5 dönüme çıkarmayı hedeflediğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Ürün çeşitliliğini de artırmak istiyorum. Serada işlerin yoğun olması nedeniyle zaman zaman bölge halkından destek alıyoruz. Çok arkadaşımıza da iş imkanı verdik, hala da vermeye devam ediyoruz. Haftada iki defa beşer ton domates topladığımız için ara sıra kadın arkadaşlarımı çağırıyorum. Şimdi onlar da 'Biz de sera kurmak istiyoruz' diyorlar. Bunları duyunca mutlu oluyorum."

"Eşim güçlü bir kadın, çalışmayı sever"

Uysal'ın eşi Atilla Uysal da eşinin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla memleketlerine döndüklerini, elde ettikleri verimin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Eşinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Uysal, "Eşim güçlü bir kadın, çalışmayı sever, asla pes etmez. Ben de eşimin hayallerini gerçekleştirmek istedim. Bundan dolayı da mutluyum. Şu anda da üretime devam ediyoruz. Burada bize sulama konusunda yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de Fadime Uysal'ın örnek bir kadın girişimci olduğunu belirterek, "Üreticimize istediği her konuda destek oluyoruz. Kendisi geniş bir alanda sera kurdu. Kadın üreticilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fadime Uysal'dan Kadın Girişimciliğe Örnek - Son Dakika

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