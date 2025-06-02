Fahiş Bilet Fiyatları Yüzünden Bayramda Memlekete Gidilemiyor - Son Dakika
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Fahiş Bilet Fiyatları Yüzünden Bayramda Memlekete Gidilemiyor

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02.06.2025 09:49
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Fahiş Bilet Fiyatları Yüzünden Bayramda Memlekete Gidilemiyor
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Kurban Bayramı öncesi otobüs ve uçak biletleri yüksek fiyatlar nedeniyle ulaşımı zorlaştırıyor.

Haber: Tuba KARA/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Kurban Bayramı öncesi yurttaşlar, otobüs ve uçak biletlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle memleketlerine gidememekten yakındı. İstanbul Esenler Otogarı'nda beklenen yoğunluk görülmezken; ANKA'ya konuşan üniversiteli bir genç, "Antepliyim, memleketime gidemiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı gidemiyorum. Uçak 2-3 bin TL, hatta en son 4 bindi. Otobüs de aynı. Gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum" dedi. Bazı vatandaşlar da fiyatlar yüksek olmasına rağmen bilet almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi İstanbul Esenler Otogarı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Bayramın yaklaşmasına rağmen otogarda yolcu sayısının geçmiş yıllara göre az olduğu gözlemlendi. Vatandaşlar, bilet fiyatlarının asgari ücretle geçinen ya da öğrenci olan kişiler için neredeyse ulaşılamaz seviyeye geldiğini belirtti.

"Memleketime gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum"

ANKA'ya konuşan yurttaşlardan üniversite öğrencisi Emine Nisa Tiryaki, ekonomik nedenlerle ailesini göremediğini ifade ederek, "Ben gidemiyorum. Antepliyim, memleketime gidemiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı gidemiyorum. Uçak 2-3 bin TL, hatta en son 4 bindi. Gidemedim. Otobüs de aynı. Gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum" dedi.

"Öğrenciyim, 1600 TL'ye bilet aldım"

İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğunu belirten Eda Nur Yatar, "Memlekete gidiyorum. Bilet fiyatları pahalı bence. Bin 600 TL'ye aldım. Benim için zor" dedi.

"Mecbur kalmasam gelmezdim"

İstanbul'a bir düğün için geldiğini söyleyen Sibel Aydoğdu ise "Bu şartlarda çalışan bir insan için bilet fiyatları çok fazla. Yakıt çok pahalı, firmaları da anlıyorum ama yolculuk yapmak çok zor. Mecbur kalmasam şu an gelmeyi düşünmezdim. Bursa'ya 720 TL'ye gidiyorum. Çok değil mi sizce? Çok. Maalesef ekonomimiz iyi yerlere gitmiyor diyeyim" ifadelerini kullandı.

"İki günde 850'den 1200'e çıktı"

Bayram nedeniyle İstanbul'a gelen Sevim isimli yurttaş da bilet fiyatlarının kısa sürede arttığına dikkat çekerek, " Antalya'dan geldim bayram için. İlk baktığımızda 850 liraydı. İki gün sonra bin iki yüze çıktı. O da en uygunuydu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fahiş Bilet Fiyatları Yüzünden Bayramda Memlekete Gidilemiyor - Son Dakika

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