Fahiş Fiyatlar SMA Hastalarına Fon Olsun

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Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, herhangi bir ürüne piyasa şartlarında olması gereken fiyatın üzerinde uygulanan fahiş fiyat farkının, işletmelerden tahsil edilerek Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak bir fonla özellikle Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç temini ve tedavilerine ayrılması önerisinde bulundu.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışmaların, toplumların gıda üretim altyapısını tahrip ederek göçlere neden olduğu ve bunun küresel sorunların en başında yer aldığı değerlendirmesinde bulundu.

İklim krizi nedeniyle ortaya çıkan aşırı yağış, kuraklık ve sel gibi afetlerin, özellikle yoksul ve kendine yeterli miktarda gıda üretmekte zorlanan ülkelerde gıda güvencesi ve gıda güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret eden Gök, "Küresel Gıda Krizleri 2024 Raporu'nun, 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme hedefine ulaşmada dünyanın büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu teyit ettiğini" aktardı.

Gıda krizi yaşanan ülkelerde özellikle çocuk ve kadınların yaşadığı akut yetersiz beslenme sorununun her geçen gün derinleştiğini belirten Gök, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün açıkladığı verilerin ise "2050'de dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağını öngörürken, artan nüfusu beslemek için yaklaşık 25 yılda gıda üretiminin yüzde 60 oranında artması gerektiğini" ortaya koyduğunu ifade etti.

Gıdada yaşanan krizlerin küresel bir sorun olduğunu bildiren Gök, gıdaya erişimin bir insanlık hakkı olduğunun unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de ise gıda fiyatlarının, sabit gelirlilerin satın alma gücünden daha hızlı artmasından dolayı gıdaya erişimde sorunlara neden olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük etkeni tüketime sunulan ancak, denetim eksikliği sebebi ile ürün fiyatlarında yaşanan aldatmacaya yönelik fahiş artışlardır. Fiyat artışlarının ve özellikle de stokçuluğun önüne geçilebilmesi için ivedilikle düzenleme yapılarak, süreklilik arz eden caydırıcı yaptırımlarla şeffaf bir denetim otoritesinin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir üründe uygulanan fahiş fiyat artışı ile piyasa şartlarına göre olması gereken fiyat arasındaki fark, işletmelerden tahsil edilerek Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak bir fon ile özellikle SMA'lı hastaların ilaç temini ve tedavilerine ayrılmalıdır."