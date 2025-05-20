Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Budapeşte'de Düzenlenecek Tdt Gayriresmi Zirvesi'ne Katılmak Üzere Yarın Macaristan'ı Ziyaret Edecek"

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'a gideceğini, Budapeşte'de düzenlenecek zirvede, teşkilatın kurumsal yapısı ve iş birliği adımlarının ele alınacağını bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Altun'un açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın (21 Mayıs Çarşamba) Macaristan'ı ziyaret edeceklerdir.

'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."