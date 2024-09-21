Fahrettin Altun'dan Ercan Güven için Taziye Mesajı

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden spor yazarı Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Ercan Güven'in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.