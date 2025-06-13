Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hayatını kültür, sanat ve gönül dünyamıza adayan, tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden kıymetli eserlere imza atan, bıraktığı güzelliklerle hafızalarda müstesna bir yer edinen Sayın Hüseyin Goncagül'ü ebediyete uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Fahrettin Altun'dan Hüseyin Goncagül'e Taziye - Son Dakika
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