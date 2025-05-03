Fahrettin Altun'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."