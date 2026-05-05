Fahrettin Bilgit Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fahrettin Bilgit Yeniden Başkan Seçildi

05.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BESOB'un 45. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Fahrettin Bilgit, 544 oyla yeniden seçildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) 45. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Fahrettin Bilgit, yeniden başkanlığa seçildi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Orhan divan başkanlığında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet, denetleme kurulu, bilanço, gelir ve gider hesap raporları okunarak üyelerin onayına sunuldu.

Genel Kurulda başkanlığa adaylığını koyan mevcut BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi birer konuşma yaptı.

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, 544 oyla Fahrettin Bilgit yeniden başkanlığa seçilirken, Erdal Çelebi 141, Sadi Aydın ise 41 oyda kaldı.

Genel Kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Bilgit Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:53:33. #7.13#
SON DAKİKA: Fahrettin Bilgit Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.