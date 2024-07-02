Fahrettin Koca'nın görevden ayrılmasıyla Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu atandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Fahrettin Koca'nın görevden af talebi kabul edildi ve yerine Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. Memişoğlu'nun yeni görevine başlamasıyla birlikte sağlık sektöründe değişiklikler bekleniyor.
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2.07.2024 04:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fahrettin Koca'nın görevden ayrılmasıyla Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu atandı - Son Dakika
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