Fal Uygulaması Sahibi Tutuklandı

FALADDİN ve Binnaz isimli fal bakma uygulamasının sahibi olan ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan Sertaç Taşdelen'in nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Taşdelen ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben falcılara inanmam" dedi.

'FALADDİN' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ve internet sitelerini kurarak yasadışı yollarla yüklü miktarda para kazandıkları tespit edilen Sertaç Taşdelen, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı.Taşdelen'in nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

'FALCILARA İNANMAM'

Taşdelen'in ifadesinde, "Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam, yurtdışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim" dediği öğrenildi.