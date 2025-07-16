"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fal bakma uygulamalarından olan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli iki uygulama ile internet siteleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SUÇ GELİRLERİ YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

Sertaç Taşdelen

ŞİRKET SAHİBİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Sertaç Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.