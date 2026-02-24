Falezlerdeki Kedi Ekiplerin Yanına Geldi - Son Dakika
Falezlerdeki Kedi Ekiplerin Yanına Geldi

Falezlerdeki Kedi Ekiplerin Yanına Geldi
24.02.2026 15:44
Muratpaşa'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi, yardım ekiplerinin yanına kendiliğinden geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi, kendiliğinden ekiplerin yanına geldi.

Kışla Mahallesi Kadınyarı Kanyonu'nun denize bakan falezler bölümünde bir kedinin uzun süredir beklediğini gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi, falezlerde yer alan kediye ulaşamayınca itfaiye ekipleri bölgeye inmeye çalıştı.

İtfaiye erleri, kanyonun çevresindeki korkuluklardan zorlu bölgeye inmeye çalıştığı sırada falezlerdeki kedi yürüyerek ekiplerin yanına geldi.

Kedinin, bölgeden ayrılan itfaiye ekiplerinin peşinden gitmesi de gülümsetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Muratpaşa, Hayvanlar, Güncel, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Falezlerdeki Kedi Ekiplerin Yanına Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Falezlerdeki Kedi Ekiplerin Yanına Geldi - Son Dakika
