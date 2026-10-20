Falyalı davasında bilirkişi raporu beklenirken duruşma 24 Mart 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Falyalı davasında bilirkişi raporu beklenirken duruşma 24 Mart 2027'ye ertelendi

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Falyalı suç örgütü davasında mahkeme, aralarında Falyalı'nın eşi ve kumarhane müdürünün bulunduğu 250 sanık hakkındaki bilirkişi raporunu bekleyerek duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Sanıklar beraat, avukatlar ise bazı hesaplardaki blokenin kaldırılmasını talep etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütünün yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü iddiasıyla Falyalı'nın eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 250 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken başka suçtan tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celsede istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirterek sanıklara söz verdi.

Sanıklar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve suçsuz olduklarını savunarak mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Söz verilen sanık avukatları ise eksik hususların giderilmesini ve bazı sanıkların banka hesaplarına konulan blokenin kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, adli bilişim uzmanı, bankacılık hesap uzmanı ve kripto varlık uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun beklenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 24 Mart 2027'ye ertelendi.

İddianamede Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın "suç örgütü yöneticiliği"nden 51 yıl 9 aya, 215 sanığın ise farklı suçlardan 45 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
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