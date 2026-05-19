Family Teknesi Antalya\'da

Küresel Sumud Filosu'nda arızalandıktan sonra Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına getirilen "Family" isimli tekne, Antalya'nın Finike ilçesinde bir marinaya yanaştırıldı.

Teknede bulunan aktivistlerden Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, teknede Arjantin, Mısır, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Tunus, Fas ve Meksika gibi ülkelerden 14'ü sağlık çalışanı olmak üzere 27 kişinin bulunduğunu belirtti.

Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak için uzun zamandır denizde olduklarını ifade eden Ordu, "Gazze'ye hem teknik hem de tıbbi destek sağlamak için yolculuğumuza devam ediyorduk. Denizde bir teknik arıza yaşandı. Bir süre beklemek zorunda kaldık. Türk Sahil Güvenliği bize yardım etti ve Türkiye'deki limana geri yanaştık. Başından bu yana amacımız doktorlarla beraber tıbbi destek vermekti. Gazze'ye girebildiğimiz takdirde oradaki Filistinlilere, Gazzelilere yardım etmek istiyorduk." dedi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemilerle ilgili haberleri takip ettiklerini anlatan Ordu, "İnsan kendini bir filmdeymiş gibi hissediyor. Gemilerdeki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İsrail'in oynamak istediği oyuna dahil olmayan gemilerdeki arkadaşlarımızın son sürat Gazze'ye doğru rotalarını çevirmeleri bizim için gerçekten gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

"Family" teknesini "Gazi teknesi" olarak nitelendiren Ordu, "Tunus Limanı'ndayken ilk bombalanan gemimizdi. O yüzden bizim için manevi değeri de çok yüksek. Amacımız, yine Filistin davası uğruna bu gemiyi elimizden geldiğince kullanıp kamuoyuna çağrıda bulunmak istiyoruz. Gazze'ye gitmek için elbet yola çıkacağız. Bütün ülkelerden din, dil, ırk ayırt etmeksizin beraber olarak burada kendimizi teknenin adı gibi aile gibi hissettik. O yüzden şu an 'B' ve 'C' planlarına geçiş aşamasındayız inşallah." diye konuştu.