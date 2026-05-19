Family Teknesi Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Family Teknesi Antalya'da

Family Teknesi Antalya\'da
19.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'na ait 'Family' teknesi, Finike'ye ulaştı. 27 kişilik ekip Gazze'ye destek için yol alıyordu.

Küresel Sumud Filosu'nda arızalandıktan sonra Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına getirilen "Family" isimli tekne, Antalya'nın Finike ilçesinde bir marinaya yanaştırıldı.

Teknede bulunan aktivistlerden Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, teknede Arjantin, Mısır, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Tunus, Fas ve Meksika gibi ülkelerden 14'ü sağlık çalışanı olmak üzere 27 kişinin bulunduğunu belirtti.

Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak için uzun zamandır denizde olduklarını ifade eden Ordu, "Gazze'ye hem teknik hem de tıbbi destek sağlamak için yolculuğumuza devam ediyorduk. Denizde bir teknik arıza yaşandı. Bir süre beklemek zorunda kaldık. Türk Sahil Güvenliği bize yardım etti ve Türkiye'deki limana geri yanaştık. Başından bu yana amacımız doktorlarla beraber tıbbi destek vermekti. Gazze'ye girebildiğimiz takdirde oradaki Filistinlilere, Gazzelilere yardım etmek istiyorduk." dedi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemilerle ilgili haberleri takip ettiklerini anlatan Ordu, "İnsan kendini bir filmdeymiş gibi hissediyor. Gemilerdeki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İsrail'in oynamak istediği oyuna dahil olmayan gemilerdeki arkadaşlarımızın son sürat Gazze'ye doğru rotalarını çevirmeleri bizim için gerçekten gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

"Family" teknesini "Gazi teknesi" olarak nitelendiren Ordu, "Tunus Limanı'ndayken ilk bombalanan gemimizdi. O yüzden bizim için manevi değeri de çok yüksek. Amacımız, yine Filistin davası uğruna bu gemiyi elimizden geldiğince kullanıp kamuoyuna çağrıda bulunmak istiyoruz. Gazze'ye gitmek için elbet yola çıkacağız. Bütün ülkelerden din, dil, ırk ayırt etmeksizin beraber olarak burada kendimizi teknenin adı gibi aile gibi hissettik. O yüzden şu an 'B' ve 'C' planlarına geçiş aşamasındayız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Family Teknesi Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Family Teknesi Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.