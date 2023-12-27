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Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslüman mezarlığına çirkin saldırı düzenledi - Son Dakika
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Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslüman mezarlığına çirkin saldırı düzenledi

Fanatik bir Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Rahmet Mezarlığı'ndaki bir kabre, kesik eşek başı astığı bildirildi. Olayın ardından İsrail polisi mezarlığa müdahale etti.

Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslüman mezarlığına çirkin saldırı düzenledi
27.12.2023 - 15:31,
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Fanatik bir Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Rahmet Mezarlığı'ndaki bir kabre, kesik eşek başı astığı bildirildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen fanatik bir Yahudi'nin Rahmet Mezarlığı'na girdiği belirtildi.

Söz konusu kişinin burada bir mezara kesik eşek başı astığı aktarılan açıklamada, bu çirkin saldırının duyulmasının ardından mezarlığa çok sayıda İsrail polisinin geldiği kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Fanatik Yahudiler, Müslümanların yanı sıra Hristiyanlara ait dini mekanlara zaman zaman çirkin saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Aksa, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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