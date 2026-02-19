Fanatik Yahudilerden Kilise Saldırısı - Son Dakika
Fanatik Yahudilerden Kilise Saldırısı

19.02.2026 15:02
Ayn el-Kerim'deki Ziyaret Kilisesi'ne fanatik Yahudilerce ırkçı saldırı düzenlendi.

Fanatik Yahudiler, Batı Kudüs'teki Ayn el-Kerim Köyü'nde yer alan Ziyaret Kilisesi'ne ırkçı saldırdı düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup fanatik Yahudi gece saatlerinde Ayn el-Kerim'e baskın düzenledi.

İsrailliler, Ziyaret Kilisesi'nin duvarlarına ve yakınlarda bulunan araçlara İbranice "intikam" ve "İsrail'in kralı Davut yaşıyor" gibi ırkçı sloganlar yazdı.

Valilik açıklamasında, bu saldırının Kudüs'te fanatik Yahudiler tarafından dini ve kutsal mekanları hedef alan ve tekrarlanan ihlaller zincirinin bir halkası olduğu belirtildi.

Bu ihlaller kapsamında kilise ve camilere baskınlar düzenlendiği, dini makamlara saygısızlık edildiği, kentin tarihi ve dini kimliğini tehdit eden fiili bir yerleşim düzeni dayatılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinin ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Fanatik Yahudiler, Müslümanların yanı sıra Hristiyanlara ait kutsal mekanlara da sık sık bu tür ırkçı saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Fanatik Yahudilerden Kilise Saldırısı - Son Dakika

