FAO, Çin Ay Yeni Yılı\'nı Roma\'da kutladı

ÇEKİM TARİHİ: 2 Şubat 2024
1. FAO'nun çeşitli görüntüleri
2. Etkinliğin çeşitli görüntüleri
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı dolayısıyla Cuma günü Roma'daki merkezinde üst düzey bir etkinlik düzenledi.
Roma'daki diplomatik temsilciler, İtalyan yetkililer ve FAO'dan yüzlerce temsilciyi bir araya getiren etkinlik, Çin'in geleneksel Bahar Bayramı'nın örgüt içinde bu şekilde kutlandığı ilk etkinlik oldu.
FAO Genel Direktörü Qu Dongyu yaptığı konuşmada çeşitliliği tanımanın ve takdir etmenin önemini vurguladı.
"Ve bu uluslararası dayanışma yılı, uluslararası gelecek yılı, 2024'ü, tarihi dersler, deneyimler üzerine inşa edelim ve ileriye bakalım, parlak bir gelecek inşa edelim."
Belirsiz zamanlarda küresel zorluklar karşısında işbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulayan Qu, sınır tanımadan işbirliği yapılması, gıda ve tarımın uluslararası gündemin en önemli konuları arasında tutulması çağrısında bulundu.
FAO'nun baş ekonomisti Maximo Torero Xinhua'ya yaptığı açıklamada örgütün BM sisteminin bir parçası olarak Çin ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Etkinlikte Çin'in geleneksel Tai Chi performansları, çay servisi ritüelleri ve kağıt kesme sanatı gösterileri de yer aldı.
BM Genel Kurulu Aralık ayında aldığı bir kararla Ay Yeni Yılı ya da Bahar Bayramı'nı bu yıldan itibaren konferans ve toplantı takviminde BM'nin değişken tatili olarak kabul etti.
Çin ay takvimine göre Ejderha Yılı bu sene 10 Şubat'ta başlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor.(XHTV)
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