 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FAO, Çin Ay Yeni Yılı'nı Roma'da kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FAO, Çin Ay Yeni Yılı'nı Roma'da kutladı

FAO, Çin Ay Yeni Yılı\'nı Roma\'da kutladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çin Ay Yeni Yılı dolayısıyla Roma'da üst düzey bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, diplomatik temsilciler, İtalyan yetkililer ve FAO temsilcileri bir araya geldi. FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, çeşitliliği ve uluslararası dayanışmayı vurgulayarak, gıda ve tarımın uluslararası gündemin önemli konuları arasında tutulması çağrısında bulundu. Etkinlikte ayrıca geleneksel Çin performansları ve gösterileri de yer aldı. BM Genel Kurulu, Ay Yeni Yılı'nı BM'nin değişken tatili olarak kabul etti.

03.02.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 2 Şubat 2024

1. FAO'nun çeşitli görüntüleri

2. Etkinliğin çeşitli görüntüleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı dolayısıyla Cuma günü Roma'daki merkezinde üst düzey bir etkinlik düzenledi.

Roma'daki diplomatik temsilciler, İtalyan yetkililer ve FAO'dan yüzlerce temsilciyi bir araya getiren etkinlik, Çin'in geleneksel Bahar Bayramı'nın örgüt içinde bu şekilde kutlandığı ilk etkinlik oldu.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu yaptığı konuşmada çeşitliliği tanımanın ve takdir etmenin önemini vurguladı.

"Ve bu uluslararası dayanışma yılı, uluslararası gelecek yılı, 2024'ü, tarihi dersler, deneyimler üzerine inşa edelim ve ileriye bakalım, parlak bir gelecek inşa edelim."

Belirsiz zamanlarda küresel zorluklar karşısında işbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulayan Qu, sınır tanımadan işbirliği yapılması, gıda ve tarımın uluslararası gündemin en önemli konuları arasında tutulması çağrısında bulundu.

FAO'nun baş ekonomisti Maximo Torero Xinhua'ya yaptığı açıklamada örgütün BM sisteminin bir parçası olarak Çin ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Etkinlikte Çin'in geleneksel Tai Chi performansları, çay servisi ritüelleri ve kağıt kesme sanatı gösterileri de yer aldı.

BM Genel Kurulu Aralık ayında aldığı bir kararla Ay Yeni Yılı ya da Bahar Bayramı'nı bu yıldan itibaren konferans ve toplantı takviminde BM'nin değişken tatili olarak kabul etti.

Çin ay takvimine göre Ejderha Yılı bu sene 10 Şubat'ta başlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gıda Ve Tarım Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Roma, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FAO, Çin Ay Yeni Yılı'nı Roma'da kutladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:47:46. #1.13#
SON DAKİKA: FAO, Çin Ay Yeni Yılı'nı Roma'da kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement