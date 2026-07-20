Farah\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Malzeme Ele Geçirildi

KABİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 tondan fazla malzeme ele geçirildi. Afganistan narkotik polisi, yasadışı uyuşturucularla mücadele hamlesi kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Farah Emniyet Müdürlüğü'nden pazar günü yapılan açıklamada, kaçak malların birkaç gün önce Bakwa bölgesinde bir araçta yakalandığı, uyuşturucuyu bilinmeyen bir yere götürmeye çalışan 2 kişinin gözaltına alındığı, araca da el konulduğu belirtildi.

İki şüphelinin, ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.