Farah'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Farah'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Malzeme Ele Geçirildi

Farah\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Malzeme Ele Geçirildi
20.07.2026 13:13
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Afganistan'da düzenlenen operasyonda 2 ton yasadışı uyuşturucu malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KABİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 tondan fazla malzeme ele geçirildi. Afganistan narkotik polisi, yasadışı uyuşturucularla mücadele hamlesi kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Farah Emniyet Müdürlüğü'nden pazar günü yapılan açıklamada, kaçak malların birkaç gün önce Bakwa bölgesinde bir araçta yakalandığı, uyuşturucuyu bilinmeyen bir yere götürmeye çalışan 2 kişinin gözaltına alındığı, araca da el konulduğu belirtildi.

İki şüphelinin, ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Afganistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farah'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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