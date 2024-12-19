FARC Eski Üyeleri Barış İçin Ekolojik Tarım Yapıyor

Güncel

Kolombiya'da silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları, barış sürecini desteklemek ve topluma katkıda bulunmak için barışı ekolojik çiftliklerle destekliyor.

Topluma karışan FARC üyeleri, Kolektif Yapı Derneği (ASOCUNT) adı altında başkent Bogota'ya 20 kilometre mesafedeki Usme bölgesinde ekolojik çiftlikle toplumsal barışa katkı sağlıyor.

Ekolojik çiftlikte çeşitli sebzelerin yanı sıra tavşanlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile tavuklar yetiştiriliyor.

Çiftlikte inşa edilen derslik ve mini konferans salonunda öğrencilere eğitimler veriliyor; ayrıca FARC'ın geçmişten bugüne faaliyetleri aktarılıyor.

Ekolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle tarım yapmayı hedefleyen çiftlik yöneticileri çevreyi korurken üretimi artırmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorlar.

Barış anlaşmasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, taahhüt edilen maddelerin tam olarak uygulanmaması ve güvenlik sorunlarının sürmesi, eski FARC üyelerini endişelendiriyor. Eski Farc üyeleri hükümetten daha somut adımlar bekliyorlar.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yakın zamanda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, FARC ile yapılan barış anlaşmasının istenildiği gibi fiiliyata geçemediğini ve ülkede bürokratik engeller olduğuna dikkati çekti.

Ekolojik çiftliğin yöneticisi ve Kolektif Yapı Derneği Başkanı Ronaldo Albeiro Acebedo Munos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının 8 yıl içinde uygulanma sürecinin kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

"Barışı kalıcı hale getirme fikri bulunuyor"

Munos, projenin barış açısından önemine vurgu yaparak, "Bu tarımsal ve ekolojik çiftlik, sıradan bir üretim üssü değil. Biz burada agroekoloji (sürdürülebilir, iklim ve ekosistem dostu) yöntemlerle hem doğayı koruyoruz hem de ekonomik kalkınmayı teşvik ediyoruz. Projenin özünde sosyal dokuyu inşa etme, örgütlenme yoluyla kırsal bölgeleri güçlendirme ve barışı kalıcı hale getirme fikri bulunuyor." dedi.

Kolombiya halkının iç savaşlar ve çatışmalar yüzünden oldukça hırpalandığını dile getiren Munos, "Toplumsal katmanlar arasındaki uçurum büyüdü. Barış anlaşmasıyla bunun önüne geçmeye çalışsak da çok başarılı olamadık. Çatışmalar belki bitti ama sonrasına geçemedik." ifadelerini kullandı.

"Küçük örgütler köylüleri üretim dışına itti"

Munos, köylülerin güvenlik sıkıntıları nedeniyle üretimden uzaklaştığını anlatarak, "Maalesef birtakım feodal yaklaşımlar yüzünden sosyal çürümeyle karşı karşıya kaldık. Boşluktan faydalanan kimi kötü niyetli kişilerce kurulan küçük örgütler köylüleri üretim dışına itti." diye konuştu.

Çiftlikte şimdilerde 30 öğrencinin yer aldığını aktaran Munos, sözlerini şöyle bitirdi:

"Çiftlik, hem kentsel hem de kırsal kesimlerden gelen farklı toplumsal gruplara ulus ve demokrasi inşası, barışın tesisi ve uzlaşma kültürünün oluşması süreçlerinde katkı sağlıyor. Şu anda çiftlikte 30 yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler, bir yandan tezlerini yazarken bir yandan da çiftlik yaşamına dair uygulamalı deneyim kazanıyorlar."

Yeniden Yerleşme ve Normalleşme Ajansı (ARN) verilerine göre, devlet ile FARC arasındaki Kasım 2016 barış anlaşmasından bu yana düzenlenen silahlı saldırılarda 466 eski FARC üyesi hayatını kaybetti.

Ulusal Planlama Dairesi'ne (DPN) göre, başlangıçta hedeflenen Kapsamlı Kırsal Reform, Siyasi Katılım, Ateşkes ve Çatışmaların durdurulması ve FARC'ın sivil hayata yeniden dahil edilmesi gibi temel konularda beklenen ilerleme gerçekleşmedi.

Kolombiya basınına göre, ülkede 52 yıl süren savaşta 260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi kayboldu ve 6 milyonu aşkın kişi ise evlerinden ve arazilerinden oldu.

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.