FARC Liderlerine Çocukları Zorla Silah Altına Alma Suçlaması - Son Dakika
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FARC Liderlerine Çocukları Zorla Silah Altına Alma Suçlaması

JEP, FARC liderleri de dahil 6 kişiyi 18 bin 677 çocuğu zorla silah altına almakla suçladı.

14.11.2024 07:46
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Kolombiya'da Özel Barış Hukuku (JEP), eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden "Timochenko" lakaplı Rodrigo Londono'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi, silahlı çatışmalarda 18 bin 677 çocuğu zorla silah altına almakla suçladı.

JEP Başkanı Yargıç Alejandro Ramelli, başkent Bogota'da düzenlediği basın toplantısında, altı eski FARC üyesinin 18 bin 677 çocuğun zorla silah altına alınmasında "en üst düzeyde sorumlu kişiler" olduğunu söyledi.

Ramelli, 1971 ile 2016 yılları arasında meydana gelen silahlı çatışmalarda çocukların zorla silah altına alınmasının yanı sıra, "kötü muamele, işkence, cinayet, cinsel kölelik ve önyargılı şiddet" gibi ağır ihlallerin yaşandığını ifade etti.

JEP'ten yapılan açıklamada, çatışmaların çocukların öz benliklerini kaybetmelerine yol açtığı belirtilerek, kendi kimliklerini oluşturma imkanlarının ellerinden alındığı vurgulandı.

Açıklamada, cinsel ve bedensel şiddete maruz kalan çocukların uzun yıllar boyunca kalıcı sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldığı belirtildi.

JEP'in amacı?

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti ile (FARC) arasındaki Barış Anlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını koruyan ve silahlı çatışmalarda yaşanan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirliği sağlayan sistem olarak hayata geçirildi.

JEP, üyelerinin yetki alanları içinde müdahil bulunan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adalet mekanizması olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Kolombiya, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel FARC Liderlerine Çocukları Zorla Silah Altına Alma Suçlaması - Son Dakika

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