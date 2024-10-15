Çorum'un Osmancık ilçesinde yanlışlıkla fare zehri içen kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yaylabaşı köyünde ikamet eden Serdar A. (24), yanlışlıkla fare zehri içtiğini fark edince Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Fare zehri içen genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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