Faruk Demir Camisi Açıldı - Son Dakika
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Faruk Demir Camisi Açıldı

22.06.2026 10:46
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İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde inşa edilen cami, açılış programıyla ibadete başladı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen Faruk Demir Camisi, ibadete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı açılış programı camide ilk namazın kılınmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, caminin ibadetin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Faruk Demir Camisi Açıldı - Son Dakika

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