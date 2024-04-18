Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

AK Parti'den Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü mazbatasını aldı. Özlü, önümüzdeki 5 yıl boyunca kente büyük hizmetler kazandıracağını belirtti. Seçim döneminde yayımladığı proje kitabında 100 proje bulunduğunu söyleyen Özlü, projeleri belediyedeki arkadaşlarıyla paylaştığını ifade etti. Törende AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve partililer de hazır bulundu.

18.04.2024 19:28
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AK Parti'den Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü mazbatasını aldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Düzce Adliyesi Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını alan Özlü, çıkışta yaptığı açıklamada, kente önümüzdeki 5 yıl büyük hizmetler kazandıracaklarını belirtti.

Seçim döneminde proje kitabı yayımladıklarını hatırlatan Özlü, "Bu projeler kitabında 100 proje var. Bu projeleri seçimden önce belediyedeki arkadaşlarla paylaştım. Her bir projenin bir sorumlusu var." dedi.

Özlü, seçim sürecinde çok yoğun bir çalışma ortamı yaşandığını vurgulayarak, "Bu süreçte bize destek veren başta İl Başkanımız Hasan Şengüloğlu olmak üzere, Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir'e, Milletvekilimiz Ercan Öztürk'e ve teşkilatımızın tüm mensuplarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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