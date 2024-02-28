Faruk Özlü, Düzce'deki esnafları gezerek projelerini anlattı - Son Dakika
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Faruk Özlü, Düzce'deki esnafları gezerek projelerini anlattı

Faruk Özlü, Düzce\'deki esnafları gezerek projelerini anlattı

Düzce Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Caddesi ve Büyük Camii çevresindeki esnafları ziyaret ederek projelerini anlattı. Özlü, esnaflara 'Düzce için 100 Proje' kitapçığını da paylaştı ve esnafın beklentilerini önemsediklerini belirtti. Özlü, vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

28.02.2024 16:47
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Düzce Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, esnafı gezerek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Özlü, İstanbul Caddesi ve Büyük Camii çevresindeki iş yerlerini gezdi.

Yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerin anlatıldığı "Düzce için 100 Proje" kitapçığını esnafla paylaşan Özlü, "Düzce'yi kalkındırmak, bu şehrin güzelliğine güzellik katmak için bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrimizin can damarı çarşı içinde hizmet veren esnafımızın bizden beklentileri, öncelik sıramızda en üstlerdedir." ifadesini kullandı.

Özlü, talep edilen ne varsa, gerekli her hizmeti vatandaşla buluşturmak için çok çalıştıklarını, Allah'ın izni ve halkın teveccühüyle bundan sonra da çok çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Faruk Özlü, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

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