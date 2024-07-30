Fas, Fransa'nın Batı Sahra sorununa destek vermesinden memnun - Son Dakika
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Fas, Fransa'nın Batı Sahra sorununa destek vermesinden memnun

Fas, Fransa'nın tartışmalı Batı Sahra sorununun Rabat'ın egemenliği altında özerklik temelli çözüm planına destek vermesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Fransa'nın özerklik planını uygun çerçeve olarak görmesi, Fas'ın egemenliğini destekleyen önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Fas, 2007 yılında genişletilmiş özerklik önerirken, Polisario Cephesi ise referandum talep ediyor.

30.07.2024 15:17
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Fas, Fransa'nın tartışmalı Batı Sahra sorununun Rabat'ın egemenliği altında özerklik temelli çözüm planına destek vermesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Fas Kraliyet Divanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğü belirtildi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın bu adımı, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini destekleyen son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Macron'un ülkesinin özerklik planına olan desteğinin net ve değişmez olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek, özerklik planının BMGK kararlarına uygun olarak adil, sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüme ulaşmanın tek temelini oluşturduğu ifade edildi.

Macron, Batı Sahra'nın bugününün ve geleceğinin Fas'ın egemenliğine bağlı olduğuna vurgu yaparak, Fransa'nın ulusal ve uluslararası düzeyde bu tutumla uyumlu hareket etme niyetinde olduğunu kaydetti.

Cezayir, 25 Temmuz'da, Fransa hükümetinin Fas'ın özerklik planına destek vermesi kararından "büyük üzüntü duyduğunu ve güçlü bir şekilde kınadığını" ifade etmişti.

Batı Sahra sorunu

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında olan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır, Fas-Cezayir- İspanya üçgeninde çözülemeyen bir soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı bir hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007 yılında "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

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